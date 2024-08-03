بعد 89 عامًا من اكتشافها.. علماء يحلُّون لغز مومياء "المرأة الصارخة" في مصر

وقالت سحر سليم الأكاديمية المتخصصة في علم الأشعة بجامعة القاهرة التي قادت الدراسة التي نُشرت الجمعة في دورية "فرونتيرز إن ميديسين": إن الفحص يوضح أن المرأة كانت تبلغ من العمر نحو 48 عامًا عند وفاتها، وكانت تعاني من التهاب خفيف في العمود الفقري وفقدت بعض أسنانها.