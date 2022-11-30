قائد نهضة الصين.. وفاة الزعيم السابق "جيانغ زيمين" عن عمر 96 عامًا

وتولى جيانغ زيمين -وفق وكالة شينخوا الرسمية للأنباء- السلطة بعد احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.