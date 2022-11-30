قائد نهضة الصين.. وفاة الزعيم السابق "جيانغ زيمين" عن عمر 96 عامًا

توفي اليوم الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، عن 96 عامًا.
وتولى جيانغ زيمين -وفق وكالة شينخوا الرسمية للأنباء- السلطة بعد احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" جاء الإعلان عن وفاة زيمين من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللجنتين العسكريتين المركزيتين للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية.