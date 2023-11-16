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لن تصدق عددها.. رجل يجمع أقلام رصاص منذ كان في الصف الأول وأحدها بعمر 100 عام
بدأ الأمريكي آرون باثوليمي من ولاية آيوا، هوايته بجمع أقلام الرصاص منذ كان طالبًا في الصف الأول الأساسي، جامعًا إياها من كل مكان، بدءًا من الشركات المحلية إلى أسواق السلع المستعملة؛ حتى إن لديه قلم رصاص يعود إلى 100 عام.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية؛ لم يكن "باثوليمي" يعرف عدد القطع الموجودة لديه، حتى عَلِمَ أن الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كان 24 ألف قلم.
وعندما قام "آرون" بإحصاء جميع أقلام الرصاص الخاصة به؛ وجد أن عددها أصبح 69255، ليصبح صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد في موسوعة غينيس.
ورغم أن مجموعته قد أعادت بالفعل كتابة سجلات الأرقام القياسية؛ إلا أنه يبحث بالفعل عن المزيد.