لن تصدق عددها.. رجل يجمع أقلام رصاص منذ كان في الصف الأول وأحدها بعمر 100 عام

بدأ الأمريكي آرون باثوليمي من ولاية آيوا، هوايته بجمع أقلام الرصاص منذ كان طالبًا في الصف الأول الأساسي، جامعًا إياها من كل مكان، بدءًا من الشركات المحلية إلى أسواق السلع المستعملة؛ حتى إن لديه قلم رصاص يعود إلى 100 عام.