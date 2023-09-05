اجتنبه فورًا.. خطأ شائع يسرع بك نحو الشيخوخة

وقال "بولفين": "بناء على تجربتي، وجدتُ أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع، في ظل حياتنا المتسارعة، غالبًا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة. وتُظهِر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية".