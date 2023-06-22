السجن وغرامة 10 ملايين درهم.. "فاتورة كهرباء" تكشف عصابة احتيال وغسل أموال بالإمارات

وبعد ضبطهم وضبط الأجهزة والهواتف الموجودة بحوزتهم، وإرسالها إلى الخبراء لفحصها، تأكد وجود العديد من الأدلة الرقمية المستخرجة من الأجهزة، التي توضح المواقع التي يستخدمها المتهمون، وطريقة تواصلهم مع الضحايا، والعملات الرقمية المستخدمة في عمليات الاحتيال.