فيديو مروع.. لحظة اصطدام طائرة بأسلاك الكهرباء

وتعدّ أسلاك الكهرباء من أخطر الأشياء التي تواجه المروحيات؛ نظرًا إلى أن هذا النوع من الطائرات يحلق على ارتفاع منخفض، ويقترب من مناطق كثيرة، بخلاف الطائرات النفاثة التي لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات حيث لا توجد أسلاك.