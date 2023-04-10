"ماسك" يثير الجدل مجددًا.. هل تتحول منصة "twitter" إلى "titter"؟

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، جدلًا واسعًا بعد أن قام بتغيير علامة "تويتر" الشهيرة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وقام "ماسك" بطلاء حرف "W" باللون الأبيض في محاولة لإخفائه، بعد أن أخبره مالك المبنى بأنه لا يمكنه قانونيًا إزالة الحرف من المبنى.
ونشر "ماسك" صورة لعلامة "تويتر" من المبنى الرئيسي على حسابه الرسمي في "تويتر"، وأكد أنهم قاموا بطلاء الحرف باللون الأبيض لحل المشكلة، دون الكشف عما إذا كان يرغب في تغيير اسم المنصة.
يُشار إلى أن العديد من المغردين يتوقعون أن يقوم ماسك بتغيير اسم المنصة إلى "titter" بدلًا من "twitter"، بناءً على تصريحات سابقة له بأنه ليس معجبًا بحرف "W".
ومن المتوقع أن يثير هذا التحرك جدلًا واسعًا في الأوساط الرقمية، حيث يتساءل الكثيرون عن مستقبل المنصة وإمكانية تغيير اسمها.
يُذكر أن كلمة "titter" تعني "الضحكة المكبوتة"، والتي تختلف كليًا عن معنى المنصة الحالي والذي يعني التغريد.