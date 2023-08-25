أنهاها بـ"لن أذهب لحفل التنصيب" وعاد بـ"لا تستسلم".. "ترامب" يعود لـ"إكس" بصورة مثيرة للجدل

ونشر "ترامب" صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقتٍ سابقٍ من يوم الخميس؛ بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات التي جرت عام 2020م، في رابع محاكمة جنائية يتعرّض لها، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المزمع عقدها في 5 نوفمبر 2024م.