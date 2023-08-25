أنهاها بـ"لن أذهب لحفل التنصيب" وعاد بـ"لا تستسلم".. "ترامب" يعود لـ"إكس" بصورة مثيرة للجدل

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى للتغريد والنشر على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقاً" بعد غيابٍ دام نحو عامين؛ إثر حظر الإدارة السابقة للمنصة الشهيرة حسابه.
ونشر "ترامب" صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقتٍ سابقٍ من يوم الخميس؛ بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات التي جرت عام 2020م، في رابع محاكمة جنائية يتعرّض لها، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المزمع عقدها في 5 نوفمبر 2024م.
وكتب على الصورة: "التلاعب بالانتخابات. لا تستسلم أبداً"، داعياً المتابعين إلى التبرع عبر موقعه الإلكتروني.
وعلّقت الإدارة السابقة للمنصة حساب الرئيس الأمريكي السابق، خشية مزيدٍ من التحريض والتصعيد، وذلك في أعقاب اقتحام مجموعة من مناصريه مبنى الكونجرس الأمريكي، وإثارة الهلع والفوضى.
وعاد "ترامب" للنشر بعد أن قرر المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، إعادة تفعيل الحساب في نوفمبر الماضي، بعد إجرائه استطلاع رأي؛ أيّد فيه المغرّدون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لها.
وترجع آخر منشورات الرئيس الأمريكي السابق، إلى 8 يناير 2021م، حينما أكّد عدم نيته حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي تغلب عليه في الانتخابات التي جرت عام 2020م.
وكتب "ترامب" حينذاك: "إلى جميع الذين سألوا، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير".