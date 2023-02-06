وسط شحّ الأدوية والوقود.. أعداد ضحايا الزلزال في سوريا تتصاعد

سقط مئات القتلى في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 371 قتيلًا على الأقل و1089 إصابة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" يعتقد أن الحصيلة التي تصدر عن وسائل إعلام رسمية في سوريا تشمل من يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة.
ورغم ما تعانيه سوريا جراء الحرب المندلعة في البلاد منذ سنوات، تواجه السلطات المختصة تحديات ضخمة في عمليات الإنقاذ.
من جهته، قال أمين عام الهلال الأحمر السوري خالد عرقسوس: هناك نقص شديد في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في ظل كارثة الزلزال الذي ضربت البلاد.
وأضاف: نعاني من نقص كبير في التجهيزات الخاصة بمثل هذه العمليات وخصوصًا تلك التي تستخدم في إزالة الأنقاض، وندعو الدول العربية إلى المبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال.
من ناحيته، أكد معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمستشفيات.
وأشار إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.