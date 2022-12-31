مصر.. أب فقد حضانة ابنه فأقدم على أبشع جريمة

وأشارت الأم إلى أنها كانت قد أنجبت ابنها بعد 16 عامًا من الانتظار، لافتة إلى أن والده حينما علم بحكم المحكمة الصادر بأحقية أسرة الأم في ضم حضانة الطفل، قرر أن "يشعل النيران في قلبي وينتقم مني ويحرمني من طفلي الوحيد للأبد".