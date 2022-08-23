"رسالة مؤثرة مبكية".. تجوع وتمرض لتطعم طفليها وتفكر بالسرقة!

وأردفت: "لا أستطيع تحمل رؤية معدل التضخم الجديد. في كل مرة أزور فيها المتجر أجد أن سعر كل شيء قد ارتفع، ولا أجرؤ على النظر إلى عداد الغاز. أفكر في السرقة، ولكنني لا أتحمل ما قد يحدث لولدي إذا قبض عليّ. أبكي كل يوم لأن الوضع يزداد سوءاً وأشعر بأنني محاصرة للغاية كما لو أنني أختنق ولا أستطيع القيام بأي شيء. أشعر بأن كل شيء يخرج عن نطاق السيطرة. نحن بحاجة إلى تدخل شخص ما ليساعد الناس الذين هم بحاجة إلى ذلك".