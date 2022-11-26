هل تطرد المدرسة طالبًا بسبب قَصة شعر؟.. شاهد الواقعة المثيرة للجدل في بريطانيا

وأكدت الأم أن قصة الشعر لن تؤثر في مستواه العلمي، وانتقدت تشدد المدرسة غير المبرر، مشيرة إلى رفضها إجبار نجلها على حلق رأسه بالكامل؛ لأن هذا سيؤثر عليه نفسيًّا، لكنها في الوقت ذاته تدرك أهمية عودته للمدرسة، لكن الأخيرة لن تسمح له حتى يتم قص الشعر.