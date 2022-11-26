هل تطرد المدرسة طالبًا بسبب قَصة شعر؟.. شاهد الواقعة المثيرة للجدل في بريطانيا

شهدت إحدى مدارس بريطانيا طرد طالب عمره 12 عامًا من المدرسة، بسبب قصة شعره المستوحاة من تسريحة شعر بطل كأس العالم الأسطورة البرازيلي رونالدو، الذي يعدّ لاعبه المفضل؛ الأمر الذى جعل إدارة المدرسة تتعرض لهجوم بسبب هذا التصرف.
وحسب موقع "مترو" البريطاني: طلبت إدارة المدرسة في مدينة هول، من الطالب ألفى رانسوم، العودة إلى المنزل؛ لأنه "خرق قواعد المدرسة"، وتوسل رانسوم لوالدته أن تحلق له رأسه أسوة بلاعبه المفضل رونالدو، تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وتميزت قصة الشعر التي اتبعها البرازيلي رونالدو في نهائي كأس العالم 2002 بنصف دائرة في مقدمة رأسه.
وأعربت والدة الطالب عن غضبها وحزنها الشديد لمنع نجلها من الذهاب إلى المدرسة، وفي الوقت نفسه لا ترغب في قص شعره نهائيًّا نظرًا لتعلقه بهذه التسريحة الخاصة بلاعبه المفضل؛ حسب صحيفة "اليوم السابع".
وأكدت الأم أن قصة الشعر لن تؤثر في مستواه العلمي، وانتقدت تشدد المدرسة غير المبرر، مشيرة إلى رفضها إجبار نجلها على حلق رأسه بالكامل؛ لأن هذا سيؤثر عليه نفسيًّا، لكنها في الوقت ذاته تدرك أهمية عودته للمدرسة، لكن الأخيرة لن تسمح له حتى يتم قص الشعر.
فيما تنصّ سياسة المدرسة على ضرورة الحضور بالزي المدرسي، وأن تكون تسريحات الشعر مناسبة للمدرسة.