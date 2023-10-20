بالصور: حتى الحيوانات لم تسلم منهم.. القصف الإسرائيلي الوحشي يطول كل شيء

وتضعنا الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات في المشهد قليلاً، فتارة نشاهد قطة فاضت روحها، فيما ينظر إليها الصغير الفلسطيني في حزن وأسى، وصورة أخرى للقطة التي يحملها صاحبها من تحت الأنقاض، فلم ينفض عن نفسه غبار الركام الذي يغطي جسده، وسارع في محاولة إنقاذ هرته، وهي في يده لا تدري بأي ذنب قصفت!