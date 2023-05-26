"أسوأ لحظة في حياتها".. رصاصة بالصدر جزاء طفل طلب الشرطة لإنقاذ أمه!

وشرح محامي العائلة "كارلوس مور"، تفاصيل ما حدث، قائلًا: "الطفل اتصل بالشرطة لتأتي لإنقاذ والدته، واتصل بجدته أيضًا، وحضرت الشرطة وتصاعد الموقف"، مضيفًا: "وصل ضابطا شرطة وركل أحدهما الباب الأمامي، قبل أن تفتحه موري، وأخبرتهما أن الرجل رحل، لكن أطفالها الثلاثة كانوا بالداخل".