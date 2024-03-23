"أرى وجوه شياطين".. مرض نادر يحوّل حياة رجل إلى كابوس

وتابع "دوشين"، وهو كبير مؤلفي الدراسة المنشورة في "لانسيت"، إن 81 حالة فقط من مرض "PMO" موجودة في مرجعياتهم المنشورة، وفقًا لمراجعة منشورة في يونيو عام 2021، مضيفًا أنه من المحتمل أن هناك عددًا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحالة.

وتابع: "خصصنا موقعًا إلكترونيًا ليتمكن الأشخاص من التعرف على المرض، ووصلتنا رسائل من 80 شخصًا على الأقل حتى الآن. الأشخاص من جميع أنحاء العالم يبلغون عن نفس الأعراض دون أن يدركوا أن هناك آخرين مصابين بهذا المرض".