حول العالم في صورة: يتسوق حاملاً بندقيته في هذا البلد الأوروبي!

يحتدم الصراع بين موسكو وكييف في جميع أنحاء أوكرانيا في حرب لا نهاية لها في الأفق، والخاسر الأكبر هم المدنيون الأبرياء.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يظهر أحد المواطنين الأوكران حاملاً سلاحه فوق كتفه أثناء تسوقه في أحد محال البقالة في مدينة كراماتورسك، رافعًا شعار "خلي السلاح صاحي"؛ تحسبًا لأي هجوم روسي على المدينة التابعة لإقليم دونيتسك جنوب شرق البلاد المتنازع عليه.
ويحتدم الصراع بين البلدين منذ مطلع العام، متسببًا في خسائر كبيرة.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية بالخسائر البشرية لدى طرفي الحرب، إلا أن تقديرات غير رسمية رجحت أن عدد القتلى بين الجنود الروس في أوكرانيا يتراوح بين 12 إلى 15 ألفًا، أما على الجانب الأوكراني فيرجح الخبراء أن أوكرانيا ربما تكون فقدت نحو 15 ألف جندي في هذه الحرب الضروس.