حول العالم في صورة: يتسوق حاملاً بندقيته في هذا البلد الأوروبي!

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية بالخسائر البشرية لدى طرفي الحرب، إلا أن تقديرات غير رسمية رجحت أن عدد القتلى بين الجنود الروس في أوكرانيا يتراوح بين 12 إلى 15 ألفًا، أما على الجانب الأوكراني فيرجح الخبراء أن أوكرانيا ربما تكون فقدت نحو 15 ألف جندي في هذه الحرب الضروس.