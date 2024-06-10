تسبب بإيقاف ضباط المراقبة.. شاهد أخطر إقلاع وهبوط لطائرتين في مطار مومباي
قررت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، إيقاف مراقب الحركة الجوية بمطار مومباي، وفتح تحقيق في أغرب وأخطر هبوط لطائرة ركاب على مدرج المطار.
وتحت عنوان "لحظات تحبس الأنفاس"، قالت صحيفة "الديلي ميل" وقع الحادث الخطير يوم السبت الماضي في مطار مومباي، حين كادت طائرتان أن تصطدما ببعضهما على مدرج بالمطار.
ويظهر الفيديو الغريب طائرة شركة "إير إنديا"، وهي تقلع على المدرج متوجهة من مومباي إلى مدينة ثيروفانانثابورام غربي الهند، وخلفها بعدة أمتار كانت تهبط طائرة شركة "إنديجو" قادمة للتو من التي من مدينة إندور بولاية ماديا براديش.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت المديرية العامة للطيران المدني، والهيئة المنوط بها مراقبة الطيران في البلاد، أنها تحقق في الحادث، وأنها أوقفت بالفعل مراقبي الحركة الجوية الذين كانوا في الخدمة ببرج المراقبة في مطار مومباي لحظة وقوع الحادث.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني إنها تحقق لمعرفة من الشخص الذي منح التصريح لطائرة "إنديجو" بالهبوط لحظة إقلاع طائرة "إير إنديا".
وحسب "الديلي ميل"، يشهد المدرج الوحيد في مطار مومباي حوالي 46 رحلة مغادرة ووصول في الساعة، وفي الهند، تسمح قواعد الطيران لمراقبي الحركة الجوية بالتصريح لرحلتي مغادرة ورحلتي وصول بالإقلاع والهبوط في غضون ثلاث دقائق، كما يمكن هذا خفض الوقت الفاصل ( 3 دقائق ) إذا كانت الرؤية جيدة بما يكفي.