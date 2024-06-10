تسبب بإيقاف ضباط المراقبة.. شاهد أخطر إقلاع وهبوط لطائرتين في مطار مومباي

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت المديرية العامة للطيران المدني، والهيئة المنوط بها مراقبة الطيران في البلاد، أنها تحقق في الحادث، وأنها أوقفت بالفعل مراقبي الحركة الجوية الذين كانوا في الخدمة ببرج المراقبة في مطار مومباي لحظة وقوع الحادث.