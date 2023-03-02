"وجهًا لوجه".. شاهد فيديو يرصد لحظة اصطدام قطارَي اليونان

وحسب صحيفة "الديلي ميل" التي بثّت الفيديو المروع، يُظهر مقطع الفيديو، قطارًا قادمًا بسرعة، بينما كان هناك قطار آخر في مقابله، واشتعلت كرة نارية ضخمة، وارتفعت مئات الأقدام في الهواء فور وقوع الاصطدام الوحشي، مما أدى إلى اشتعال النيران التي حوّلت عربتين كاملتين إلى حطام مشتعل.