بالفيديو.. "بي بي سي": مشاهد يُعتقد أنها توثّق اللحظات الأولى للفيضانات في درنة

وأعلن الهلال الأحمر الليبي، الخميس، أن حصيلة القتلى من جرّاء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" ارتفعت إلى 11300 قتيل، في وقتٍ تستمر جهود إنقاذ العالقين في المدينة المنكوبة.