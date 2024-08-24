شاهد.. حرائق غابات تستعر في البرازيل وحالة تأهُّب قصوى في 30 مدينة

امتدت حرائق غابات، أمس "الجمعة"، في أنحاء ولاية ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل اكتظاظًا بالسكان؛ ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير في 30 مدينة، في حين غطّى الدخان سماء عاصمة الولاية؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".