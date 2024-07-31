بيانات "Numbeo": هذه قائمة البلدان الأغلى عام 2024

كشف دراسة حديثة أجرتها قاعدة البيانات التعاونية "Numbeo"، البلد الذي يحمل لقب "الأكثر تكلفة في العالم" لعام 2024، استنادًا إلى مؤشر تكلفة المعيشة.
ويقيس مؤشر تكلفة المعيشة مدى غلاء أو رخص الحياة في كل بلد في العالم، معتمدًا على تكاليف المعيشة والأسعار المحلية، ويُقارن هذا المؤشر بالنفقات في مدينة نيويورك.
وفقًا للتقرير، فإن برمودا "في المحيط الأطلسي- إقليم بريطاني ما وراء البحار" هي الإقليم الأكثر تكلفة في العالم، حيث حصلت على مؤشر تكلفة معيشة يبلغ 133.6 نقطة، وهي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية وتدير العديد من شؤونها الخاصة، ويعتمد اقتصادها على الخدمات المالية الدولية والسياحة والصناعة البحرية.
وبرمودا ليست دولة مستقلة، فإن البلد الأكثر تكلفة في العالم (كدولة مستقلة) هي سويسرا، التي حصلت على مؤشر تكلفة معيشة بلغ 112.2 نقطة، وسويسرا تُعتبر موطنًا لبعض أغلى المدن في العالم مثل جنيف وزيورخ.
1. برمودا: 133.6 نقطة
2. سويسرا: 112.2 نقطة
3. جزر كايمان: 111.7 نقطة
4. جزر فيرجن: 102.6 نقطة
5. البهاما: 88.5 نقطة
6. آيسلندا: 85.7 نقطة
7. سنغافورة: 81.9 نقطة
8. بربادوس: 79.4 نقطة
9. النرويج: 79.2 نقطة
10. الدنمارك 75.2 نقطة