بيانات "Numbeo": هذه قائمة البلدان الأغلى عام 2024

وفقًا للتقرير، فإن برمودا "في المحيط الأطلسي- إقليم بريطاني ما وراء البحار" هي الإقليم الأكثر تكلفة في العالم، حيث حصلت على مؤشر تكلفة معيشة يبلغ 133.6 نقطة، وهي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية وتدير العديد من شؤونها الخاصة، ويعتمد اقتصادها على الخدمات المالية الدولية والسياحة والصناعة البحرية.