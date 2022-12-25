كانوا يرقصون احتفالًا بتخرجهم.. شاهد ما حدث وصدم الجميع

ويظهر في المقطع، الذي تم تحميله في 17 ديسمبر الجاري على أحد الحسابات في تطبيق "تيك توك"، الطلاب الذين ارتدوا ملابس أنيقة وهم يتهاوون في كتلة متجمعة في منتصف حلبة الرقص.