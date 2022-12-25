كانوا يرقصون احتفالًا بتخرجهم.. شاهد ما حدث وصدم الجميع
تَحول حفل تخرج للطلبة في بيرو إلى كارثة بعد انهيار حلبة الرقص تحت المحتفلين المراهقين؛ مما خلق مشهدًا يشبه فيلم نهاية العالم.
وحصدت لقطات "مشهد الرقص تحت الأرض" 4.2 ملايين مشاهدة على "تيك توك". وذكرت مجلة "البوبيولر" البيروفية أن الواقعة حدثت أثناء احتفال المراهقين بتخرجهم من المدرسة الثانوية في سان مارتن.
ويظهر في المقطع، الذي تم تحميله في 17 ديسمبر الجاري على أحد الحسابات في تطبيق "تيك توك"، الطلاب الذين ارتدوا ملابس أنيقة وهم يتهاوون في كتلة متجمعة في منتصف حلبة الرقص.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ حدث انهيار أرضي أسفل حلبة الرقص؛ حيث يُظهر الفيديو الشباب وهم يرقصون في صف واحد ويدورون حول حلبة الرقص، وفجأة انهار كل شيء؛ ليجد الطلاب أنفسهم في حفرة عمقها ثلاثة أمتار، ويغطيهم الغبار والتراب.
وبعدها أسرع المشاهدون لمساعدة الطلاب على الخروج من الحفرة، كما أنزلوا لهم سلمًا للصعود عليه من الحفرة التي تتسع لعدة سيارات.
وحسب الصحيفة، فلم تكن هناك إصابات خطيرة بين الطلاب، وجميع الإصابات لا تتعدى الخدوش والكدمات والجروح الخفيفة.