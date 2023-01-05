سبب غريب جدًا وراء تغريم واستدعاء عمدة نيويورك

ووفق "روسيا اليوم"، أصر "آدامز" على أن هذا ليس صحيحًا، وقال: "لديّ كاميرا في المنزل، ونظرت إلى ذلك التاريخ، فناء منزلي نظيف، وقمامتي في الحاويات، وأنا أقوم بالتنظيف".