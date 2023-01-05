سبب غريب جدًا وراء تغريم واستدعاء عمدة نيويورك

بعد أن تم فرض غرامة مالية عليه بسبب العثور على فئران وقوارض في منزله في بروكلين، تعهد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز بمحاربة مجلس المدينة.
وأصدر مفتش إدارة الصحة بالمدينة استدعاءين جديدين الشهر الماضي، بعد يوم واحد فقط من مثول العمدة الديمقراطي أمام ضابط جلسة استماع في 6 ديسمبر، بعد تغريمه بدفع 300 دولار؛ بسبب وجود فئران في منزله.
وكتب المفتش: "لوحظ وجود جحر الفئران على طول حافة السياج في مقدمة المنزل، ووجود فضلات فئران أمام صناديق القمامة في الفناء الأمامي".
ووفق "روسيا اليوم"، أصر "آدامز" على أن هذا ليس صحيحًا، وقال: "لديّ كاميرا في المنزل، ونظرت إلى ذلك التاريخ، فناء منزلي نظيف، وقمامتي في الحاويات، وأنا أقوم بالتنظيف".
ومن المقرر عقد جلسة استماع إدارية بشأن الاستدعاءات الجديدة في 12 يناير، وقال العمدة آدامز إنه سيدافع عن قضيته مرة أخرى.
وأضاف: "إنني أشجع أي شخص من سكان نيويورك، يحصل على استدعاء، ويشعر بأنه غير عادل، على أن يدافع عن نفسه.. هذا ما سأقوم أنا بفعله".