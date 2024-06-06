تمزقت الأبواب وتطاير الركاب.. شاهد حادث ترام في روسيا وإصابة 67 شخصًا

ويُظهر فيديو بثته وسائل إعلام روسية، كيف دخل القطار مع الركاب منعطفًا بسرعة عالية، وتمزقت أبوابه، ونتيجة لذلك تطاير العديد من الركاب من كابينة الترام، وسقطوا تحت عجلات السيارات المارة. وبعدها اصطدم القطار الذي خرج عن السيطرة بترام آخر.