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تمزقت الأبواب وتطاير الركاب.. شاهد حادث ترام في روسيا وإصابة 67 شخصًا
قال مسؤول روسي إن 67 شخصًا أصيبوا في مدينة كيميروفو، الخميس، بعد اصطدام عربتي ترام على جسر، حسب وكالة "رويترز".
وأضاف إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة، أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.
وحسب موقع "جاست ميديا. رو" الروسي، فقد وقع الحادث الساعة 7.30 صباح اليوم الخميس 6 يونيو، على طريق لوغوفايا السريع في مدينة كيميروفو، حين تعطلت فرامل الترام.
ويُظهر فيديو بثته وسائل إعلام روسية، كيف دخل القطار مع الركاب منعطفًا بسرعة عالية، وتمزقت أبوابه، ونتيجة لذلك تطاير العديد من الركاب من كابينة الترام، وسقطوا تحت عجلات السيارات المارة. وبعدها اصطدم القطار الذي خرج عن السيطرة بترام آخر.
وأوضح "سيريديوك" على تطبيق تيليغرام، أن شخصًا واحدًا يخضع لعملية جراحية، وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.