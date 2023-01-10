لم يوقفها إلا تدخل الأمن.. شاهد "معركة شوارع" بين لاعبي مباراة كرة قدم رسمية

ولم تتوقف "الحرب" التي شملت عددًا كبيرًا من لاعبي الفريقين، إلا عندما تَدخل الأمن، ثم أكد مسؤول في غواناكاستيكا أن المباراة ستُستأنف بمجرد أن يهدأ الجميع.