بالفيديو.. صاعقة رعدية تُنهي حياة لاعب وتصيب 5 آخرين أثناء مباراة لكرة القدم
تُوفِّي لاعب، يبلغ من العمر 21 عامًا، يُدعى كايو هنريكي، وأُصيب خمسة لاعبين آخرين بجروح وحروق، بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.
وتفصيلاً، كان اللاعب كايو هنريكي ضمن فريق جابيرا الذي واجه فريق سانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل.
وأظهر فيديو متداوَل على مواقع التواصل، بعد لحظات من الحادث، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون، ويتلقون المساعدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه تُوفي متأثرًا بإصابته بعد نحو ساعتين من تعرُّضه للصاعقة، فيما لا يزال أحد المصابين الخمسة الآخرين في حالة خطيرة.
وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا، حيث أُقيمت المباراة، في بيان: إن البلدية تتضامن مع الضحايا. مؤكدًا أنه تم بذل "كل الجهود" لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.