بالفيديو.. صاعقة رعدية تُنهي حياة لاعب وتصيب 5 آخرين أثناء مباراة لكرة القدم

وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا، حيث أُقيمت المباراة، في بيان: إن البلدية تتضامن مع الضحايا. مؤكدًا أنه تم بذل "كل الجهود" لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.