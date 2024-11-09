فيديو.. حريق ضخم بمولد كهربائي يلتهم عددًا من السيارات في بيروت
أدى احتراق مولد كهربائي في مرآب للسيارات بشارع الحمرا وسط بيروت، إلى اشتعال عدد من السيارات.
وتسبّب الحريق في انفجار بعضها وتصاعد سحب دخان كثيف في سماء العاصمة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدّى إلى تمدُّد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة؛ ما أدّى إلى احتراقها، وانفجار البعض منها، واندلاع حريق هائل".
وأشارت الوكالة إلى أنّ أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت؛ بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وتوجّهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق؛ حيث تعمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.
وذكرت قناة "الجديد" أن هناك حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا - بيروت.
وتابع وزيرُ الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الجهودَ التي تبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأعطى التوجيهات اللازمة للإسراع في إخماد النيران وإبعاد خطر تمددها إلى باقي السيارات والأبنية المجاورة.
ووفق "سكاي نيوز عربية": تم إخلاء المنازل المحيطة بحريق الحمرا في بيروت من السكان؛ خوفًا من تمدد النيران وارتفاع حالات الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف.
وفي وقت لاحق أفادت الوكالة بأنّ عناصر الإطفاء والدفاع المدني تمكَّنوا من السيطرة على الحريق، فيما سجل إصابة شخص نتيجة الحريق، وهو عامل من جنسية غير لبنانية.