فيديو.. حريق ضخم بمولد كهربائي يلتهم عددًا من السيارات في بيروت

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدّى إلى تمدُّد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة؛ ما أدّى إلى احتراقها، وانفجار البعض منها، واندلاع حريق هائل".