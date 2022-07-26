مصر.. امرأة تتسلل إلى ثلاجة الموتى للحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة

يشار إلى أن المتوفاة كانت مريضة بمستشفى المنصورة التخصصي وتوفيت منذ الثلاثاء، وطالبت المستشفى أحد أقاربها لإنهاء إجراءات الحصول على التصريح، وتركتها شقيقتها حتى الجمعة لتعود بمقتنياتها من عقود وبصامة للشروع في الحصول على بصمتها.