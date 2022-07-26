مصر.. امرأة تتسلل إلى ثلاجة الموتى للحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة

اعتقلت الشرطة المصرية، امرأة، بعد محاولتها أخذ بصمات شقيقتها المتوفاة من داخل مغسلة الأموات؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية، الاثنين.
وحسب موقع قناة "الحرة"؛ فإن النيابة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، قد أمرت بحبس موظفة بمدينة بلقاس؛ لوضعها بصمة شقيقتها المتوفاة على 6 عقود بيع ابتدائية.
وحسب صحيفة "الفجر" المصرية، كانت تلك المتهمة قد أخذت بصمات شقيقتها خلال تواجد الجثة في ثلاجة حفظ الموتى.
وكانت مديرية أمن محافظة الدقهلية، قد تَلَقّت بلاغًا من مستشفى الطوارئ، بقيام تلك السيدة -البالغة من العمر 59 عامًا- بمحاولة الحصول على بصمة شقيقتها.
وتَبَين بالتحقيقات أن المسؤولة عن تغسيل الموتى، قد لاحظت أن شقيقة المتوفاة قد حاولت الحصول على بصمة المتوفاة على 6 عقود.
وبسؤال المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك بتوصية الراحلة لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير؛ لافتة إلى أن أختها ليس لها أولاد يرثونها.
يشار إلى أن المتوفاة كانت مريضة بمستشفى المنصورة التخصصي وتوفيت منذ الثلاثاء، وطالبت المستشفى أحد أقاربها لإنهاء إجراءات الحصول على التصريح، وتركتها شقيقتها حتى الجمعة لتعود بمقتنياتها من عقود وبصامة للشروع في الحصول على بصمتها.