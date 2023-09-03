تأهباً لإعصار "هايكوي".. تايوان تجلي الآلاف وتلغي رحلات الطيران والدراسة والعمل

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "هايكوي" إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان في وقتٍ متأخرٍ من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة، وأعلنت اليوم عطلة من العمل.