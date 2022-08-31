محطات
"بكتب ودموعي على خدي".. شاهد كيف أنقذت فتاة محل والدها بالأردن
في ساعات وجيزة، أثار طلب فتاة أردنية لإنقاذ مطعم والدها الذي تردت أحواله مؤخرًا، ضجة كبيرة في الأردن؛ حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوبي العاصمة عمان.
وتحت عنوان "فزعة أهل الأردن"، قال تقرير مصور لصحيفة "المصري اليوم": استغاثت فتاة أردنية تدعى رهف ياسر لمساعدة والدها، الذي افتتح مطعم شاورما في الأردن مؤخرًا.
وكانت الاستغاثة على حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".
تقول "رهف" في استغاثتها: "والله بكتب ودموعي على خدي.. بابا فتح محل شاورما.. إلو تلات أيام ما بروح عالبيت، وحاط كل تعبه بالمحل، بس المحل ما بجيب شغل منيح، وهو كتير زعلان"، وتضيف "رهف": "حكى اليوم معي وكان بعيط لسه ما بعت إشي".
وعقب نشر الاستغاثة احتشد آلاف الأردنيين أمام المطعم لشراء الشاورما ودعم صاحبه وابنته.
وانتشرت صور احتشاد الناس؛ مما سبّب السعادة والذهول للعائلة.