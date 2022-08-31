"بكتب ودموعي على خدي".. شاهد كيف أنقذت فتاة محل والدها بالأردن

تقول "رهف" في استغاثتها: "والله بكتب ودموعي على خدي.. بابا فتح محل شاورما.. إلو تلات أيام ما بروح عالبيت، وحاط كل تعبه بالمحل، بس المحل ما بجيب شغل منيح، وهو كتير زعلان"، وتضيف "رهف": "حكى اليوم معي وكان بعيط لسه ما بعت إشي".