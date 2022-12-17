"جنون الكرة" والاختطاف.. أراد أن يشاهد مباراة الأرجنتين بمنزلة فدخل السجن!

وقاد الرجل الحافلة لمسافة أربعة أميال، قبل أن يتركها بالقرب من منزله، وواصل طريقه سيرًا على الأقدام؛ إلا أن الأمر انتهى به أن غاب عن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا بأكملها.