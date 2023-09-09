هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومتر

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن الزلزال الذي وقع مساء الجمعة في منطقة إغيل بجبال الأطلس الكبير كان بقوة 7.2 ريختر.
وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن قوة الزلزال قدرت بنحو 6.8 ريختر، وأنه وقع على عمق 18.5 كيلومتر.
وأوضحت البيانات الرسمية أن عدد ضحايا الزلزال وصل حتى الآن إلى 632 شخصاً، أما الإصابات فقد بلغت 329 إصابة.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي وقع أمس الجمعة، إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.
وأفادت وزارة الداخلية، بأنه تمّ "تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".
وأضاف البلاغ أن الزلزال أسفر عن انهيار عددٍ من المباني وخلف دمارًا كبيرًا.