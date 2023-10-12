من أمريكا.. تصريحات جديدة عن "تحذير مصري لإسرائيل من هجوم حماس"

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: إن "إسرائيل تَلَقّت بالفعل تحذيرًا من مصر، قبل 3 أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس" على إسرائيل.
وتأتي تصريحات "ماكول" على الرغم من النفي الرسمي في إسرائيل، وغير الرسمي في مصر، لهذه الخطوة، التي أشارت إليها وسائل إعلام إسرائيلية ووكالة "أسوشيتد برس"، الاثنين الماضي.
وحسب موقع "الحرة"، قال العضو الجمهوري البارز بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية بعد اجتماع للجنة الاستخبارات حول الحرب الدائرة بين "إسرائيل" وقطاع غزة، الأربعاء: "نعلم أن مصر حذّرت الإسرائيليين من حدوث شيء كهذا قبل وقوعه بثلاثة أيام".
وتابع: "لا أريد الخوض كثيرًا في تفاصيل سرية؛ لكن كان هناك تحذير.. والسؤال هنا حول مستوى هذا التحذير".
كما أوضح "ماكول" أن الهجوم "ربما تم التخطيط له على مدار عام"، وتابع: "لا نعرف كيف لم ننتبه لذلك، ولا نعرف كيف لم تنتبه له إسرائيل".
ولم تعلق مصر بشكل رسمي على مسألة تحذيرها لـ"إسرائيل" قبل هجمات حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة؛ بينما نقلت قناة تلفزيونية محلية مقربة من الأجهزة الرسمية، نفيًا عن مصادر مصرية وصفتها بأنها "رفيعة المستوى".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، عن المصادر نفيها لما "تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها".
وسَبَق ذلك نفي إسرائيلي من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الاثنين؛ حيث قال خلال كلمة متلفزة: إن التقارير عن تلقي بلاده تحذيرًا من مصر قبل هجوم حماس "كاذبة".