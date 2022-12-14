"الصحة العالمية" تأمل ألا يتسبب "كورونا" في حالة طوارئ العام المقبل

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن أمله في ألا تتسبب جائحة "كوفيد-19" في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.
وأتت تصريحات "جيبريسوس" في إفادة لوسائل الإعلام مع تخلِّي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، وسماحها بالتعايش مع الفيروس، مثيرة مخاوف من مواجهة ثاني اقتصاد في العالم ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لـ"رويترز".
وتجتمع منظمة الصحة العالمية كل بضعة أشهر لتقرر إذا كان فيروس كورونا، الذي ظهر قبل ثلاث سنوات في ووهان بالصين، وتسبب في وفاة 6.6 مليون إنسان، ما زال يمثل حالة طوارئ للصحة العامة على المستوى العالمي.