"الصحة العالمية" تأمل ألا يتسبب "كورونا" في حالة طوارئ العام المقبل

وأتت تصريحات "جيبريسوس" في إفادة لوسائل الإعلام مع تخلِّي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، وسماحها بالتعايش مع الفيروس، مثيرة مخاوف من مواجهة ثاني اقتصاد في العالم ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لـ"رويترز".