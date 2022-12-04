في يوم واحد.. كوريا الجنوبية تسجّل 46564 إصابة جديدة بكورونا والصين تسجّل حالتَي وفاة و31824 إصابة

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن الصين سجّلت 31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 4213 ظهرت عليها أعراضٌ و27611 دون أعراضٍ؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 336165.