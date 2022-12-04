في يوم واحد.. كوريا الجنوبية تسجّل 46564 إصابة جديدة بكورونا والصين تسجّل حالتَي وفاة و31824 إصابة

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 46564 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 27.308.090، وفقاً للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأبلغت البلاد أيضاً عن 60 حالة وفاة بسبب كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 30729 حالة.
الصين تسجّل حالتَي وفاة
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن الصين سجّلت 31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 4213 ظهرت عليها أعراضٌ و27611 دون أعراضٍ؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 336165.
وتمّ تسجيل حالتَي وفاة جديدتيْن؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5235.