حلم انتهى بمأساة.. هذا ما حدث لصديقتَين من بريطانيا أجريتا عملية تجميل في تركيا

ظنّت الصديقتان "صوفي، ودانييل" من بريطانيا، أن حلمهما بجسم رشيق سيتحقّق بمجرد إجراء جراحة تجميلية في تركيا، إلا أن النتيجة كانت صادمة للغاية، وفي غضون 48 ساعة من إجراء العمل الجراحي ماتت صوفي، وستبقى دانييل مشوهة مدى الحياة.