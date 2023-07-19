"هبط ليتفقد سيارته".. شاهد كيف تسبب بتصادم 14 سيارة في الأردن

وفجأة اصطدمت السيارة الأولى بباب السيارة فخلعته، ولأن السيارة أبطأت حاولت سيارة أخرى أن تتخطاها، لكن قائديْ السيارتين فقدا السيطرة، فاستدارت السيارتان معًا، وراحتا تصطدمان بشكل متتالٍ بعدة سيارات كانت متوقفة، حتى بلغ عدد السيارات المتصادمة 14 سيارة، حسب الراوي في الفيديو.