"هبط ليتفقد سيارته".. شاهد كيف تسبب بتصادم 14 سيارة في الأردن
كشف فيديو كيف تسبب قائد سيارة في حادث سير مروع في العاصمة الأردنية عمان، حين هبط من سيارته كي يتفقدها في منتصف الطريق.
وحسب وكالة "عمون"، فقد وقع الحادث أمس الثلاثاء في منطقة خلدا غربي عمّان.
ويبدأ الفيديو بقائد سيارة وقد أوقفها في منتصف الطريق، وهبط منها ليتفقدها تاركًا باب السيارة مفتوحًا، مما تسبب في تضييق الطريق على السيارات القادمة بسرعة، ودون مسافات كافية بين السيارات.
وفجأة اصطدمت السيارة الأولى بباب السيارة فخلعته، ولأن السيارة أبطأت حاولت سيارة أخرى أن تتخطاها، لكن قائديْ السيارتين فقدا السيطرة، فاستدارت السيارتان معًا، وراحتا تصطدمان بشكل متتالٍ بعدة سيارات كانت متوقفة، حتى بلغ عدد السيارات المتصادمة 14 سيارة، حسب الراوي في الفيديو.
ولم تكشف الوكالة عن عدد المصابين وحالتهم الصحية.
ويُعد هذا الحادث نموذجًا لعدة أخطاء يرتكبها قائدو السيارات، من التوقف في منتصف الطريق، إلى السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان على الطريق، إلى جانب إيقاف السيارة بالصف الثاني وأحيانًا الثالث من الطريق.