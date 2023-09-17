منظومة المناعة في خطر.. دراسة بريطانية تُحذر من "السجائر الإلكترونية"

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الخلايا المتعادلة بالشيخوخة وأمراض الانسداد المزمن، وتلف الأنسجة، لذا فإن كبح نشاطها يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة بعيدة المدى.