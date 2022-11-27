في سابقة من نوعها بالسودان.. مقتل أسرة بالكامل في منزلها وسط الخرطوم

وتنقل "سكاي نيوز عربية"، عن الطيب عبدالجليل وهو أحد قادة الشرطة السابقين "أن ما يحدث من انفلات أمني في العاصمة حاليًا؛ هو أمر يستوجب ضرورة الإسراع في مراجعة أوضاع الأجهزة الأمنية، والعمل على إخراج قوات الحركات المسلحة من المدن إلى حين دمجها في الأجهزة الأمنية أو تسريحها؛ وفقًا للأسس القانونية والمهنية المتعارف عليها".