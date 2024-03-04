حتى أمام التلفزيون.. خبراء: عديدٌ من العوامل تساعد على الاستمتاع بنومٍ هانئ ليلاً

ومع ذلك، فهو يقول إن "أدمغتنا يمكن أن تحد من العملية الحسية مما يسمح لنا بالنوم حتى لو كانت هناك ضوضاء في الخلفية، في حين أن بعض الناس أكثر حساسية من غيرهم، ولديهم محفزات تنبههم بسهولة".