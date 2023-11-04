بالصور: المظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة تجتاح أوروبا.. "إسرائيل قاتلة"

وفي ألمانيا، تظاهر عدد كبير من المحتجين، وقدرت الشرطة الألمانية عدد المشاركين في مسيرة برلين بتسعة آلاف، فيما قالت شرطة دوسلدورف في غرب ألمانيا إن العدد ناهز 17 ألف شخص، واعتبرتها من أكبر المظاهرات في ألمانيا.