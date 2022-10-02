أشعل وسائل التواصل.. فيديو للاعب هولندي يرتل القرآن بصوت مميز في الملعب

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال فان دن بيرغ: "لقد افتقدت جزءًا كبيرًا في حياتي، كان عمري 15 عامًا فقط، لم أكن أصدق أن الأشياء لا تعود بعد الموت".