بعد تداول فيديو غرق مركب سياحي.. مصر توضح ما حدث للفندق العائم بنهر النيل

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أنه بعد الانتهاء من رفع كفاءته وإصلاحه تمت المعاينة من قِبَل هيئة النقل النهري، والتي أعطت له تصريحًا مؤقتًا بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص به؛ وذلك يوم 23/ 8/ 2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قِبَل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.