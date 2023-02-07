تقديرات حكومية: تضرر 13.5 مليون شخص في تركيا بسبب الزلزال

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أمس الاثنين، عن تضرر أكثر من 13 مليون شخص في تركيا بحسب تقديرات الحكومة.
وقال وزير التطوير العمراني مراد كوروم اليوم الثلاثاء: "هذا الزلزال أضر بصورة مباشرة بـ13.5 مليون شخص من مواطنينا".
وأضاف "كوروم" -وفق الألمانية- أن عمليات الإنقاذ مستمرة، وما زال يصعب الوصول لبعض الطرق والممرات، ويجري العمل لاستعادة الحركة عليها.
وأوضح أنه لا توجد مياه في بعض المناطق؛ مضيفًا أن الجهود جارية لإصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن وإمداد المواطنين بالمياه.
وقال: "الألم لا يوصف"؛ مضيفًا أن "كل ساعة غالية"؛ مشجعًا المواطنين بأنه في الزلازل السابقة، تم إنقاذ أشخاص بعد حتى عشر ساعات.