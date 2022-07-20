ذوبان الشوكولاتة في بريطانيا بعد وصول درجات الحرارة لـ40 مئوية

وقال المتنبئ الوطني بالطقس في المملكة المتحدة: فإن مثل هذه الظواهر المتطرفة هي الآن حقيقة من حقائق الحياة في بلد غير مهيأ لمثل هذه الظروف المتطرفة، خاصة أنها لم تمر بهذه الحالة قبل ذلك.