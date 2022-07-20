ذوبان الشوكولاتة في بريطانيا بعد وصول درجات الحرارة لـ40 مئوية

حطمت بريطانيا الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة سجلت على مدار تاريخها.
وقال المتنبئ الوطني بالطقس في المملكة المتحدة: فإن مثل هذه الظواهر المتطرفة هي الآن حقيقة من حقائق الحياة في بلد غير مهيأ لمثل هذه الظروف المتطرفة، خاصة أنها لم تمر بهذه الحالة قبل ذلك.
وتعرضت الدولة المعتدلة عادة في درجات حرارتها لطقس حار وجاف بشكل غير عادي أدى إلى حرائق الغابات من البرتغال إلى البلقان، وأدى إلى مئات الوفيات المرتبطة بالحرارة.
ورصدت الكثير من التقارير صور ألسنة اللهب التي تتسارع نحو الساحل الفرنسي وحرق البريطانيين – حتى في البحر – مخاوف داخلية بشأن تغير المناخ.
وسجل مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة درجة حرارة 40.3 درجة مئوية في كونينغسبي، شرق إنجلترا، محطمة الرقم القياسي المسجل قبل ساعات فقط.
وعبر منصات السوشيال ميديا سجل الكثير كيف أثرت درجات الحرارة على المنتجات في الأسواق والمحال التجارية.
ومن المعالم التي تم رصدها ما تم نشره عبر مقطع فيديو على موقع التدوين تويتر، من ذوبان أنواع متعددة من الشوكولاتة بالمحال بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أول إنذار "أحمر" يتعلق بالحرارة القصوى؛ ما يعني أن ثمة "خطرًا على الحياة"، وقد تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب إنكلترا للمرة الأولى الاثنين والثلاثاء؛ بحسب تحذيرات هيئة "ميت أوفيس".