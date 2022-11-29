"كلمة العام".. "التلاعب النفسي" أكثر الكلمات شيوعًا في أمريكا خلال 2022

ذُكر أن كلمة gaslighting مترجمة من الإنجليزية حرفيًّا كـ"أضواء مصابيح الغاز" التي اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة، كانت موجودة منذ فترة طويلة. وتم ذكرها أولًا في مسرحية الكاتب الإنجليزي باتريك هاملتون، عام 1938 بعنوان "غاسلايت"، وفيها يُقنع الزوج زوجته بأنها مريضة عقليًّا. وللقيام بذلك، يستخدم، من بين أشياء أخرى، مصابيح الغاز ويقلل من سطوعها؛ لكنه يؤكد لزوجته أن الغرفة مضاءة كما كان من قبل. وفي وقت لاحق، تم استخدام كلمة gaslighting في الممارسة النفسية للإشارة إلى تلاعبات مماثلة.