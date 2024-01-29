الأيمن أم الأيسر؟.. كيف يمكنك تقوية "الجانب الأضعف" في جسمك؟

يعتمد الكثير من الناس، سواء كانوا رياضيين محترفين أو أشخاصًا عاديين، على استخدام أطراف معينة من أجسامهم؛ مما قد يُعَرضها إلى الإجهاد المبالغ فيه، بالإضافة إلى إهمال "الجانب الضعيف" من الجسد؛ مما قد يتسبب في مشاكل صحية وتداعيات سلبية؛ حسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.