هربًا من الذبح.. شاهد ما فعله عجل هائج في مدينة جنوبي مصر

هربًا من الذبح، اقتحم عجل متجرًا بمدينة دشنا في محافظة قنا، جنوبي مصر؛ حيث أصاب أحد المشترين، وأحدث أضرارًا مادية في المتجر.
وقال موقع "القاهرة 24" المصري: إن مدينة دشنا بمحافظة قنا شهدت هروب عجل قبل ذبحه واقتحامه لسوبر ماركت؛ ما تسبب في تلفيات متعددة.
وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو وثّقته إحدى كاميرات المراقبة، العجل وهو يهرب في شارع مدرسة النهضة الحديثة بناحية العزازية بدائرة مركز دشنا، قبل أن يتم ذبحه في النهاية.
وظهر في الفيديو جلوس شخصين أمام سوبر ماركت قبل أن يهاجمهما العجل ويقتحم المحل التجاري، وسط صراخ المواطنين الذين تجمّعوا حول السوبر ماركت للمساعدة في السيطرة على الوضع.
وقال شهود عيان: إن العجل تسبّب في تحطيم الواجهة وإحداث تلفيات كبيرة في المحل، وإصابة شخص كان متواجدًا في المتجر.
وأكد الشهود أن الأهالي تمكنوا من إخراج العجل من السوبر ماركت بعد معاناة كبيرة، كما نجحوا في السيطرة عليه وتسليمه لأصحابه.