بالصور.. آلاف الروس من كل الأعمار يودعون "جورباتشوف"

وكان جسد الرئيس السابق محاطًا بعضوين مسلحين بالبنادق من فوج الكرملين، ومع ثريات القاعة الـ54 التي لا تصدر إلا وهجًا خافتًا، كان جسد الرئيس السابق في نعش مفتوح مع رؤية وجهه وجسمه العلوي.