الكونغرس يهاجم رئيس "بوينغ": خفضت إجراءات السلامة وراتبك 32.8 مليون دولار

وقال هاولي: "أنت لا تركز على السلامة، ولا تركز على الجودة، ولا تركز على الشفافية، كل هذا مسجل.. أنت تركز على ما تم تعيينك للقيام به بالضبط، وهو تقليص الإجراءات، والتخلص من إجراءات السلامة وتقليص الوظائف؛ لأنك تحاول انتزاع كل مجال ربح من هذه الشركة".